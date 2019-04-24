Yeni durak Torino

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000'den bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin, 2021-2025 dönemindeki ev sahibi belli oldu.



ATP'den yapılan açıklamaya göre, erkekler sezon sonu turnuvası, 5 yıl boyunca Torino'daki Pala Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenecek.



İngiltere'nin başkenti Londra, 2009'dan beri organize ettiği turnuvaya, 2020'de son kez ev sahipliği yapacak.