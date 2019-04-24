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Yeni durak Torino
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YENİ DURAK TORİNO

Yeni durak Torino

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri, 2021'den itibaren İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

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İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000'den bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin, 2021-2025 dönemindeki ev sahibi belli oldu.

ATP'den yapılan açıklamaya göre, erkekler sezon sonu turnuvası, 5 yıl boyunca Torino'daki Pala Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra, 2009'dan beri organize ettiği turnuvaya, 2020'de son kez ev sahipliği yapacak.

 
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