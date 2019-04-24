Kean için harekete geçti

Juventus, Moise Kean'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Özellikle Ronaldo'nun sakatlığında takımın gol yükünü çeken genç yıldızın peşine, daha şimdiden Avrupa'nın devleri düşmeye başladı.

Torino temsilcisi, İtalyan yıldızın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini, 2024'e uzatmak istiyor.

İtalyan basınına göre, Juventus'un sportif direktörü Pavel Nedved birkaç gün içinde ünlü menajer Mina Raiola ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Çizme temsilcisi, Kean'in yıllık ücretini 550 bin euro düzeyinde düşünse de, 2 milyon euro’ya kadar da esnek davranacak.

Juve'nin formasını 9 defa giyen İtalyan futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Moise Kean, İtalya milli takımında da ilk maçında ağları havalandırmıştı.