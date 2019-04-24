Bakan Kasapoğlu fidan dikti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) çevre faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Fidan Dikimi, Atık Toplama Etkinliği ve Uçurtma Şenliği" programına katılarak gençlerle bir araya geldi.



Gölbaşı İlçesi Yağlıpınar mücavir alanındaki programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hayırlı bir faaliyet nedeniyle bir aradayız. Ağaç dikme ve çevre bilinci kutsal bir olay. Dünyanın geleceği için önemli bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü vesilesiyle toprakla buluşturacağımız fidanlar yarınlarımız için önemli bir faaliyet olacak." dedi.



Programın yıllardan bu yana süregelen bir faaliyet olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"'Kıyamet kopacağını bilseniz de ağaç dikin' diyen bir medeniyetin ve bir inancın evlatlarıyız. Bu anlamda ağaç dikmek, çevre için, gelecek için, insan için bir şeyler yapmak bizim medeniyetimizde bizim inancımızda, örfümüzde, ananemizde çok önemli. Kapitalist dünyanın acımasız yaklaşımları gereği tahrip olan bir çevre var. Medeniyetimizin ve inancımızın bize vermiş olduğu şuurla bunları yerine getireceğiz. Yeni nesillere rol model olacağız. Ağaç demek, gelecek demek, bizim geçmişle olan bağımızın yarınlara taşınması demek."



"700 bin kişilik KYK ordusu"



"700 bin kişilik KYK ordusunun Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna inanıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle birlikte çevreyi, yarınları daha güzel kılma adına ve gençlere örnek olma adına pek çok önemli faaliyeti ve güzel etkinliği gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.



2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cömertlikte dünyanın en önde ülkesiyiz. Bu çıtayı yukarı taşımalıyız. Salih amel anlayışını kurumsal bir çerçevede ve sorumluluk noktasında daha yukarılara taşıyacağız. Amacımız dünyayı yaşanabilir kılmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yarının büyüklerini ve gençlerini bu şuurla, bu bilinçle yarınlara taşımak en önemli yükümlülüğümüz." değerlendirmesinde bulundu.



Sporda seferberlik yılı



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuşmasında ayrıca bu yılı sporda seferberlik yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Sizi hem sporla, hem de bu tür sosyal faaliyetlerle buluşturacağız. Bunları daha ötelere taşıyacağız. Sizleri spor tesisleri ve Gençlik Merkezlerine davet ediyoruz. Gençlik Merkezlerinde 1 milyon bez torba üreterek bunları dağıttık. Bu da çevre açısından önemli bir gelişmedir." açıklamasını yaptı.



Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından fidan dikme alanına geçerek 3 fidanı toprakla buluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk diktiği fidanın üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncüsüne de kendi isminin bulunduğu etiketleri bağladı.

Kasapoğlu, fidan dikimi sırasında kendiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak özçekim gerçekleştirdi.



Bin fidan toprakla buluştu



Gölbaşı ilçesindeki programa Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri ve Gençlik Merkezlerinden toplam 750 genç katıldı.



Altıncı kez gerçekleştirilen programla birlikte gençlerin doğayla duygu bağlarını kurmak, iklim ve doğayı güçlendirmek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla bin adet fidan toprakla buluştu.



Programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, Bakanlık ve KYK çalışanları ile birlikte üniversite öğrencileri yer aldı.