﻿
Altınordu'dan Benfica'ya ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU'DAN BENFİCA'YA ZİYARET

Altınordu'dan Benfica'ya ziyaret

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge'nin Portekiz'de Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ile bir araya geldi.

211 Okunma

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge, dış ilişkiler yönetmeni Aydın Güvenir, idari direktör Halit Eroğlu ve dış etkinlikler yönetmeni Murat Korkmaz'dan oluşan heyetin Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ve yetkililere bir sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alves, Benfica'nın her kulüple birebir temas kurmadığını ancak iki yıldır katıldıkları Uluslararası İzmir Kupası'ndaki başarılı organizasyon sayesinde Altınordu'yu tanıdıklarını kaydetti.

Bu ziyaretin de kendilerini son derece memnun ettiğini aktaran Alves, "Yılda yaklaşık 400 turnuva daveti alıyor ve sadece 30-35 tanesine katılıyoruz. Avrupa'nın en önemli ve en büyük turnuvası konumuna yükselen İzmir Cup, artık turnuva planımızda ilk sırayı alıyor." ifadelerini kullandı.

 
ETİKETLER #Altınordu
TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim Programı'na katıldı
Gençlerbirliği, liderliğini sürdürdü
Lucescu: "Gençlerime çok iyi bakın"
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir"
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿