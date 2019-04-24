Konyaspor Basketbol'da Aziz Bekir dönemi

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekipte çeşitli görevlerde bulunan başantrenör Aziz Bekir için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.
Başantrenör Aziz Bekir, idari menajer Hüseyin Bilgin'in de katılımıyla gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, evine döndüğü için kendini çok mutlu hissettiğini belirtti.
Yeşil-beyazlı camia ve kulüpte çalışanlarla kendini tek ve bir hissettiğini vurgulayan Bekir, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günlerde çok önemli iki maçımız olacak. İnşallah onları en iyi şekilde sonuçlandırıp çok kısa bir süre içerisinde play-off'a girmeyi planlıyoruz. Hem son iki maçta hem de play-off'ta iyi oynayıp inşallah herkesi şaşırtmaya niyetimiz var. Şampiyonluk niyetimiz var, inşallah da olur."
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