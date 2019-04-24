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Guiza: "Yaptığım en iyi iş, para kazanmak"
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GUİZA: "YAPTIĞIM EN İYİ İŞ, PARA KAZANMAK"

Guiza: "Yaptığım en iyi iş, para kazanmak"

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Guiza, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. İspanyol basınına konuşan tecrübeli oyuncu, "futbolda en iyi yaptığın şey sorusuna", "Para kazanmak" yanıtını verdi.

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2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, İspanyol Marca Gazetesi'ne konuştu. 

Kariyeriyle ilgili samimi açıklamalar yapan İspanyol yıldız, her zaman mutlu bir futbolcu olduğunu söyledi.

Guiza, "Futbolda en iyi yaptığın şey nedir" sorusuna ise, "para kazanmak" şeklinde cevap verdi.

3. Lig'e transferi için pişman olmadığını dile getiren Guiza, "Kariyerim boyunca yaptığım tüm transferler, benim kararımdı. Hiç birinden pişmanlık duymadım. Bir süre daha üst seviyede oynayabilirdim ama ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

38 yaşındaki yıldız, Real Madrid'in golcüsü Benzema'nın büyük bir hayranı olduğunu da ifade etti.

Guiza, La Liga'da gol kralı olduktan sonra 2008 yılında 14 milyon euroluk rekor bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak gösterdiği performans tepki toplamıştı.

 
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