Sabit Sabır son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da dün hayatını kaybeden bordo-mavili kulübün kurucu üyelerinden Sabır için tarihi İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Sabır'ın cenazesi namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Cenaze namazına Sabır'ın ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Trabzonsporlu yöneticiler, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.
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