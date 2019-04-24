Mesut Özil yol ayrımında

Bu sezon ligde istediği başarıyı elde edemeyen Arsenal, yeni sezonda kadro yapılanmasına gidecek.
Topçular, ilk olarak yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırmayı hedefleyecek.
Teknik direktör Unai Emery'nin hazırladığı listenin başında, Mesut Özil yer alıyor.
Transfer döneminde ekonomik açıdan rahatlamak isteyen Arsenal, haftalık 350 bin pound alan 30 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünüyor. Haftalık 180 bin pound kazanan Henrikh Mkhitaryan'la da yolların ayrılması hedefleniyor.
Satış listesinde yer alan bir diğer isim ise Shkodran Mustafi.
Arsenal, bu sezon beklenen oyunu sergileyemeyen Alman futbolcunun satışından gelecek para ile yeni bir savunmacı almaya çalışacak.
Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Petr Cech ve Aaron Ramsey'nin de maaşlarından kurtulacak olan Arsenal, daha güçlü bir kadro kurma imkanına kavuşacak.
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