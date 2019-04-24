Ronaldo Felix'i istiyor

Cristiano Ronaldo, takımı Juventus'a transfer sezonu için öneride bulundu.

AS gazetesinin haberine göre, Juventus ile ilk sezonunda İtalya Ligi şampiyonluğunu yaşayan ancak Şampiyonlar Ligi’nde istediğini bulamayan Portekizli yıldız, vatandaşı Joao Felix'in transfer edilmesini istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun 19 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istemesinin sebebi olarak da süratli ve top tekniğinin yüksek olması gösterildi.

Haberde, Joao Felix ile Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.

Benfica'nın genç futbolcu için serbest kalma bedelini 120 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.

Joao Felix, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 39 maçta 18 kez ağları sarsıp, 9 da gol pası verdi.