﻿
Ronaldo Felix'i istiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

RONALDO FELİX'İ İSTİYOR

Ronaldo Felix'i istiyor

Cristiano Ronaldo, kulübü Juventus'a transfer önerisinde bulundu. Portekizli yıldız, Benfica forması giyen vatandaşı Joao Felix'in kadroya katılması gerektiğini belirtti.

155 Okunma

Cristiano Ronaldo, takımı Juventus'a transfer sezonu için öneride bulundu.

AS gazetesinin haberine göre, Juventus ile ilk sezonunda İtalya Ligi şampiyonluğunu yaşayan ancak Şampiyonlar Ligi’nde istediğini bulamayan Portekizli yıldız, vatandaşı Joao Felix'in transfer edilmesini istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun 19 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istemesinin sebebi olarak da süratli ve top tekniğinin yüksek olması gösterildi.

Haberde, Joao Felix ile Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.

Benfica'nın genç futbolcu için serbest kalma bedelini 120 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.

Joao Felix, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 39 maçta 18 kez ağları sarsıp, 9 da gol pası verdi.

 
ETİKETLER
TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim Programı'na katıldı
Giresunspor'da Sözeri dönemi başladı
Rıza Kayaalp: "Bir tek altın madalyam eksik"
1
Gençlerbirliği, "taraftar" yazan formalarla maça çıksın!
Ankaragücü, Beşiktaş'a bileniyor
Osmanlıspor, 23 Nisan'ı "altyapısı" ile kutladı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿