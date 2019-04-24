Mitroglou’dan ayrılık açıklaması

Galatasaray’ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, sezon sonu takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Mitroglou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyada yer alan haberlere inanmayın. Ben, takım arkadaşlarım, taraftarlarımız ve Galatasaray ailesinin her üyesi tamamen 22'inci şampiyonluğu kazanmaya odaklandık. Başka bir şeye değil" ifadelerini kullandı.
Yunan basınında, Mitroglou'nun Galatasaray ile kiralık anlaşmasının sezon sonunda feshedileceği iddia edilmişti.
Galatasaray’ın devre arasında Marsilya’dan bir buçuk yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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