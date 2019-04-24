Galatasaray'da ilk hedef Luyindama

Galatasaray’ın sezon sonu ilk transferi Christian Luyindama olacak.

Ara transferin son günü 3 milyon euro’ya Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın sözleşmesinde 5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Luyindama'nın sahaya yansıttığı oyunu beğenen ve Marcao ile iyi bir ikili olduğunu gören teknik direktör Fatih Terim, 1.91'lik Kongolu stoperin bonservisinin de alınması için onay verdi.

Ozan Kabak'tan Galatasaray'ın 11 milyon euro kazanmasını sağlayan Terim, Marcao ve Luyindama'nın daha yüksek paralara satılabileceğini düşünüyor.

Gelecek sezon 800 bin euro alacak Marcao gibi Luyindama'nın da maliyeti düşük.

Yıllık 1 milyon 200 bin Euro alan Luyindama, sarı-kırmızılı formayı giydiği 11 maçta 2 gol attı, 1 gol pası verdi.