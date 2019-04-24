﻿
Galatasaray'da ilk hedef Luyindama
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA İLK HEDEF LUYİNDAMA

Galatasaray'da ilk hedef Luyindama

Galatasaray Luyindama'nın tapusunu alacak. Devre arasında Standard Liege’den kiralanan oyuncudan memnun olan Sarı kırmızılılar, bonservis için 5 milyon euro ödeyecek.

169 Okunma

Galatasaray’ın sezon sonu ilk transferi Christian Luyindama olacak.

Ara transferin son günü 3 milyon euro’ya Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın sözleşmesinde 5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Luyindama'nın sahaya yansıttığı oyunu beğenen ve Marcao ile iyi bir ikili olduğunu gören teknik direktör Fatih Terim, 1.91'lik Kongolu stoperin bonservisinin de alınması için onay verdi.

Ozan Kabak'tan Galatasaray'ın 11 milyon euro kazanmasını sağlayan Terim, Marcao ve Luyindama'nın daha yüksek paralara satılabileceğini düşünüyor.

Gelecek sezon 800 bin euro alacak Marcao gibi Luyindama'nın da maliyeti düşük.

Yıllık 1 milyon 200 bin Euro alan Luyindama, sarı-kırmızılı formayı giydiği 11 maçta 2 gol attı, 1 gol pası verdi.

 
ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray kafilesi Malatya'da
Mitroglou’dan ayrılık açıklaması
Galatasaray Avrupa’da üçüncü
TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim Programı'na katıldı
Otyakmaz'dan yeni kulüpler birliği çağrısı
İstatistikler 'Galatasaray' diyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿