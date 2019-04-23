Osmanlıspor, 23 Nisan'ı "altyapısı" ile kutladı!

Osmanlıspor A Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle altyapıdaki oyuncularla birlikte antrenman yaptı.

Osmanlıspor, Ümraniyespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken soğuk algınlığı bulunan Burhan Eşer tedbir amaçlı çalışmalarda yer almadı. Diğer yandan Anıl Karaer, Caner Arıcı ve kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan takımdan ayrı koşu yaptı.

Mor-sarılı ekip çalışmalara ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, gruplar halinde dar alanda pas organizasyonunda bulundu. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

23 Nisan’ı birlikte kutladı

Osmanlıspor A Takımı oyuncuları ve teknik heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle altyapıdaki oyuncularla birlikte antrenmana çıktı. Minik oyuncular ve A takımındaki oyuncular, ısınma çalışmasını birlikte yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.