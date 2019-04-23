Juventus rekordan rekora koşuyor

Juventus Serie A'da üst üste 8'inci kez şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Ligi’ni 8 yıldır domine eden siyah beyazlılar, bu alanda bir rekorun da sahibi oldu.

Juventus, Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun şampiyonluk serisi yakalayan takım unvanını elde etti.

Torino ekibi, bu şampiyonlukların üçünü teknik direktör Antonio Conte beşini de Allegri ile kazandı.



Fransa'da Lyon

Fransa Ligi'nde 7 kez üst üste şampiyon olan Lyon, Juventus'un ardından en uzun şampiyonluk serisinin sahibi.

Almanya’da Bayern Münih

Bundesliga'da ise Bayern Münih'in üst üste 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Bavyera ekibi bu sezon Borussia Dortmund ile girdiği şampiyonluk mücadelesini kazanırsa 2012-2013 sezonunda başlayan seriyi 7 şampiyonlukla geliştirecek.

İspanya’da Real Madrid

İspanya Ligi'nde ise Real Madrid iki kez üst üste 5 şampiyonluk elde etti.

Eflatun beyazlılar 1961-1965 ve 1986-1990 yılları arasında bu başarıyı yakaladı.

İngiltere’de Manchester United

Premier Lig’de ise en uzun serinin sahibi Manchester United.

Üst üste 3 şampiyonluk elde eden United, bu seriyi iki kez yakaladı.

Türkiye’de Galatasaray

Türkiye'de ise en uzun şampiyonluk serisi Galatasaray'ın...

Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, 4 kez üst üste mutlu sona ulaşmıştı.