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Juventus rekordan rekora koşuyor
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JUVENTUS REKORDAN REKORA KOŞUYOR

Juventus rekordan rekora koşuyor

İtalya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Juventus, yeni bir rekora imza attı. Üst üste 8'inci kez şampiyon olan siyah beyazlılar, Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun şampiyonluk serisi yakalayan takım oldu.

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Juventus Serie A'da üst üste 8'inci kez şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Ligi’ni 8 yıldır domine eden siyah beyazlılar, bu alanda bir rekorun da sahibi oldu.

Juventus, Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun şampiyonluk serisi yakalayan takım unvanını elde etti.

Torino ekibi, bu şampiyonlukların üçünü teknik direktör Antonio Conte beşini de Allegri ile kazandı.

Fransa'da Lyon

Fransa Ligi'nde 7 kez üst üste şampiyon olan Lyon, Juventus'un ardından en uzun şampiyonluk serisinin sahibi.

Almanya’da Bayern Münih

Bundesliga'da ise Bayern Münih'in üst üste 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Bavyera ekibi bu sezon Borussia Dortmund ile girdiği şampiyonluk mücadelesini kazanırsa 2012-2013 sezonunda başlayan seriyi 7 şampiyonlukla geliştirecek.

İspanya’da Real Madrid

İspanya Ligi'nde ise Real Madrid iki kez üst üste 5 şampiyonluk elde etti.

Eflatun beyazlılar 1961-1965 ve 1986-1990 yılları arasında bu başarıyı yakaladı.

İngiltere’de Manchester United

Premier Lig’de ise en uzun serinin sahibi Manchester United.

Üst üste 3 şampiyonluk elde eden United, bu seriyi iki kez yakaladı.

Türkiye’de Galatasaray

Türkiye'de ise en uzun şampiyonluk serisi Galatasaray'ın...

Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, 4 kez üst üste mutlu sona ulaşmıştı.

 
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