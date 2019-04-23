Juventus rekordan rekora koşuyor

Juventus Serie A'da üst üste 8'inci kez şampiyonluğa ulaştı.
İtalya Ligi’ni 8 yıldır domine eden siyah beyazlılar, bu alanda bir rekorun da sahibi oldu.
Juventus, Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun şampiyonluk serisi yakalayan takım unvanını elde etti.
Torino ekibi, bu şampiyonlukların üçünü teknik direktör Antonio Conte beşini de Allegri ile kazandı.
Fransa'da Lyon
Fransa Ligi'nde 7 kez üst üste şampiyon olan Lyon, Juventus'un ardından en uzun şampiyonluk serisinin sahibi.
Almanya’da Bayern Münih
Bundesliga'da ise Bayern Münih'in üst üste 6 şampiyonluğu bulunuyor.
Bavyera ekibi bu sezon Borussia Dortmund ile girdiği şampiyonluk mücadelesini kazanırsa 2012-2013 sezonunda başlayan seriyi 7 şampiyonlukla geliştirecek.
İspanya’da Real Madrid
İspanya Ligi'nde ise Real Madrid iki kez üst üste 5 şampiyonluk elde etti.
Eflatun beyazlılar 1961-1965 ve 1986-1990 yılları arasında bu başarıyı yakaladı.
İngiltere’de Manchester United
Premier Lig’de ise en uzun serinin sahibi Manchester United.
Üst üste 3 şampiyonluk elde eden United, bu seriyi iki kez yakaladı.
Türkiye’de Galatasaray
Türkiye'de ise en uzun şampiyonluk serisi Galatasaray'ın...
Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, 4 kez üst üste mutlu sona ulaşmıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.