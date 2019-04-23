Atiker Konyaspor'da yöneticilerin koltuklarına çocuklar oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ve başkan yardımcıları Celalettin Yılmaz ile Zahir Renklibay görevlerini Atiker Konyasporlu minik taraftarlara devretti.

Kulüp binasında gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına Atiker Konyasporlu küçük taraftarlar da katıldı.

Beşiktaş ile oynanan müsabakada Adis Jahovic'in attığı gole sevinen sonrasında ise golün iptal edilmesiyle birlikte tribünde dakikalarca ağlayan Utku Enes Konur, babasıyla birlikte yıllardır tribünlerde yeşil beyazlı renklere gönül veren Ebrar Sena Çetinkaya ile Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timlerinde görev yaparken şehit olan ve organları 3 vatandaşa bağışlanan polis memuru İsmail Yalçın'ın oğlu Yusuf Buğra Yalçın, kısa süreliğine Atiker Konyaspor'un başkan ve başkan yardımcılıkları görevlerini üstlendiler.

Aykut hocayla 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyorum

Başkan Hilmi Kulluk'un koltuğuna oturan Ebrar Sena Çetinkaya, başkan olarak ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine, Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini söyledi.

Çetinkaya, deplasman yasaklarının kalkması için çaba harcayacağını da belirterek, "Gelecek sene bütün takım taraftarlarını Konya'da misafir etmek istiyoruz. Yeni nesil Konyasporlu gençlerin tribünlerde yer alması için okul tribünü projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca taraftarlarımız sakin olsun. Gelecek sezon Süper Lig'de ses getirecek ve gurur duyacağımız bir Konyaspor olacak." ifadelerini kullandı.

Temsili olarak başkan yardımcılığı koltuklarına oturan Utku Enes Konur ve Yusuf Buğra Yalçın ise her zaman ve her yerde Atiker Konyaspor'u desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından başkan Hilmi Kulluk ve başkan yardımcıları Celalettin Yılmaz ile Zahir Renklibay, minik taraftarların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, çocuklara üzerinde isimlerinin bulunduğu 42 numaralı forma hediye etti.