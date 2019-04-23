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Fenerbahçe'de 23 Nisan coşkusu
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FENERBAHÇE'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Fenerbahçe'de 23 Nisan coşkusu

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 23 Nisan Şenliği düzenledi.

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Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik düzenledi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyona katılım yoğun oldu.

Palyaçolar, oyun alanları, atölyeler, açık alan etkinlikleri ve sahne şovlarının yer aldığı eğlence dolu etkinlikte çocuklar özellikle çizgi film karakterlerine özel ilgi gösterdi.

 
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