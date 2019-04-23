İstatistikler 'Galatasaray' diyor

Süper Lig’de bitime 5 hafta kala, Galatasaray yine geriden gelerek lider Medipol Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indirdi.

Şimdi herkesin aklındaki soru, sarı kırmızılı takım bir mucizeye daha imza atıp mutlu sona ulaşabilir mi?

Tarihteki örneklerine bakıldığında, bu ihtimalin hayli kuvvetli olduğu görülüyor.

Sarı-Kırmızılılar, son 5 haftaya lider girdiği 10 sezonun tamamında şampiyon olmayı başardı.

Aynı viraja ikinci sırada girdiği 8 sezonda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çarpıcı detay ise Galatasaray’ın son 5 haftaya ikinci sırada girdiği son 3 yarıştan da galip ayrılması.

Başakşehir ile Galatasaray’ın geçen sezon girdiği yarış da bir hayli ilginç.

Fikstür bu sezona oldukça benziyor.

Sarı kırmızılılar, yine Başakşehir ve Beşiktaş’ı son 6 haftada kendi evinde ağırlayıp tüm karşılaşmaları kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.