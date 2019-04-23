﻿
İstatistikler 'Galatasaray' diyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSTATİSTİKLER 'GALATASARAY' DİYOR

İstatistikler 'Galatasaray' diyor

Süper Lig’de bitime 5 hafta kala Lider Medipol Başakşehir’le puan farkını 3’e indiren Galatasaray şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

202 Okunma

Süper Lig’de bitime 5 hafta kala, Galatasaray yine geriden gelerek lider Medipol Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indirdi.

Şimdi herkesin aklındaki soru, sarı kırmızılı takım bir mucizeye daha imza atıp mutlu sona ulaşabilir mi?

Tarihteki örneklerine bakıldığında, bu ihtimalin hayli kuvvetli olduğu görülüyor.

Sarı-Kırmızılılar, son 5 haftaya lider girdiği 10 sezonun tamamında şampiyon olmayı başardı.

Aynı viraja ikinci sırada girdiği 8 sezonda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çarpıcı detay ise Galatasaray’ın son 5 haftaya ikinci sırada girdiği son 3 yarıştan da galip ayrılması.

Başakşehir ile Galatasaray’ın geçen sezon girdiği yarış da bir hayli ilginç.

Fikstür bu sezona oldukça benziyor.

Sarı kırmızılılar, yine Başakşehir ve Beşiktaş’ı son 6 haftada kendi evinde ağırlayıp tüm karşılaşmaları kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.

 
ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'da kupa mesaisi
Galatasaray, çocukları TT Arena'da ağırladı
Lucescu: "Gençlerime çok iyi bakın"
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir"
Cenk Tosun için İtalya iddiası
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿