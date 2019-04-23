Arkadaşları için tüm takım işaret dilini öğrendi

Bosna Hersek'in 16 yaş altı kadın milli takımında forma giyen futbolcular, doğuştan sağır ve dilsiz olan takım arkadaşları Jovana Stefanovic ile daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyor.

Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanmak için Zenica'daki Bosna Hersek Futbol Federasyonu Kamp Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren genç milliler, aynı zamanda takım arkadaşları için işaret dili kursu da almaya başladı.

Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğini bir kez daha kanıtlayan genç futbolcular, her kesimin takdirini topluyor. Stefanovic'in formasını giydiği Radnik'in de teknik direktörlüğünü yapan milli takım antrenörlerinden Jelana Milovic, "özel bir oyuncu" olarak nitelendirdiği Stefanovic için tüm takım arkadaşlarının işaret dili öğrenmesinin takdire şayan bir davranış olduğunu belirtti.

İşaret dili eğitmeni tarafından verilen derslerin çok önemli olduğunu kaydeden Milovic, "İşaret dilinin öğrenilmesi için teklif sunduğumuzda tüm oyuncular tereddütsüz bunu kabul etti." diye konuştu.

Milovic, işaret dilinin Stefanovic ile iletişimde hem oyunculara hem de teknik ekibe büyük kolaylık sağlayacağına belirterek, "Jovana ile bir şekilde anlaşabiliyorduk, ancak işaret dili öğrenince bu iletişim daha da güçlenecek. Jovana çok özel bir oyuncu. Futbol kariyerinde şimdiden birçok başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.



Takımdaki oyuncular çok hevesli

Genç milli takımın futbolcularından Minela Crnac da işaret dilini öğrenmekten ve takım arkadaşı Jovana ile daha kolay iletişim kurabilecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Artık onunla daha kolay anlaşabileceğimizi, karşılıklı olarak ne istediğimizi, ne beklediğimizi daha rahat ifade edeceğimizi bilmek beni mutlu ediyor." dedi.

İşaret dili eğitmeni Naser Husic ise Jovana gibi kişilerin sosyal yaşama daha kolay uyum sağlamasında dayanışmanın ve işaret dili öğrenmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz de hem Jovana'nın takımla daha iç içe olabilmesi, hem de diğer oyuncuların onunla daha kolay anlaşabilmesi için bu dersleri vermeye başladık." şeklinde konuştu.

İşaret dilini temel olarak öğrettiğini aktaran Husic, takımdaki oyuncuların çok hevesli olduğunu ve işaret dilini öğrenmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.Husic, işaret dilinin üç ayda öğrenilebileceğini belirterek, aktif iletişime geçebilmek için ise en az bir yıllık öğrenme süreci gerektiğini sözlerine ekledi.