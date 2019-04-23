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Galatasaray'da kupa mesaisi
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GALATASARAY'DA KUPA MESAİSİ

Galatasaray'da kupa mesaisi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Nisan Perşembe günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren futbolcular Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı aktarıldı.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'in de takip ettiği belirtildi.

Sofiane Feghouli'ye ödül

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Galatasaray'da "Yılın Sporcusu Ödülü"ne layık görülen Sofiane Feghouli'ye de ödülünü antrenmana gelen dernek başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun takdim ettiği kaydedildi.

 
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