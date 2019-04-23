Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde 23 Nisan sevinci

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle futbolcular ve çocuklar birlikte antrenmana çıktılar ve bayramı kutladılar.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, pas-şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.