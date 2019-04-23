Potada derbi zamanı

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ilk maçı yarın 20.00'de Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Normal sezonu 2. sırada bitirerek, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe, derbide saha ve seyirci avantajına sahip olacak.
Ligi 6. sırada bitirerek play-off bileti alan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 2-0'la eleyen sarı-kırmızılılar, saha avantajını elde etmek için mutlaka deplasmanda maç kazanması gerekecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak play-off yarı final serisinin programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)
26 Nisan Cuma:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)
29 Nisan Pazartesi:
18.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
1 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)
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