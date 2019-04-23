﻿
Potada derbi zamanı
﻿
Site İçi Arama
﻿

POTADA DERBİ ZAMANI

Potada derbi zamanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

270 Okunma

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ilk maçı yarın 20.00'de Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitirerek, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe, derbide saha ve seyirci avantajına sahip olacak.

Ligi 6. sırada bitirerek play-off bileti alan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 2-0'la eleyen sarı-kırmızılılar, saha avantajını elde etmek için mutlaka deplasmanda maç kazanması gerekecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak play-off yarı final serisinin programı şöyle:

Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

26 Nisan Cuma:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

29 Nisan Pazartesi:
18.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

1 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)

 
ETİKETLER
Osmanlıspor, 23 Nisan'ı "altyapısı" ile kutladı!
Etlikspor, Ostimspor'u rahat geçti: 3-1
Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları, okulda buluştu!
Gençlerbirliği, 1-0 ile 33 puan aldı!
Gençlerbirliği, liderliğini sürdürdü
Keçiörengücü 1. Lig yolunda
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿