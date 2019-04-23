﻿
Seri Barselona'ya taşınıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

SERİ BARSELONA'YA TAŞINIYOR

Seri Barselona'ya taşınıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Çarşamba günü İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşılaşacak.

276 Okunma

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 75-68 kazandı. Yine İstanbul'da oynanan ikinci maçı 74-72 kazanarak seride durumu 1-1'e getiren Barcelona Lassa, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride saha ve seyirci avantajını ele geçirdi.

Rakibini yenerek avantajı tekrar eline geçirmek isteyen Anadolu Efes, İspanya'daki iki maçı da kazanması durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Serinin dördüncü maçı da yine İspanya'da 26 Nisan Cuma günü oynanacak.

 
ETİKETLER
Osmanlıspor, 23 Nisan'ı "altyapısı" ile kutladı!
Etlikspor, Ostimspor'u rahat geçti: 3-1
Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları, okulda buluştu!
Gençlerbirliği, 1-0 ile 33 puan aldı!
Gençlerbirliği, liderliğini sürdürdü
Keçiörengücü 1. Lig yolunda
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿