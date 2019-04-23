Seri Barselona'ya taşınıyor

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.
İstanbul'da oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 75-68 kazandı. Yine İstanbul'da oynanan ikinci maçı 74-72 kazanarak seride durumu 1-1'e getiren Barcelona Lassa, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride saha ve seyirci avantajını ele geçirdi.
Rakibini yenerek avantajı tekrar eline geçirmek isteyen Anadolu Efes, İspanya'daki iki maçı da kazanması durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.
Serinin dördüncü maçı da yine İspanya'da 26 Nisan Cuma günü oynanacak.
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