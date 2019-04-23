Djiehoua'nın Türkiye sevgisi

İlçe halkının sevgilisi olan Serge Djiehoua, Türkiye'nin kendisinin ikinci memleketi olduğunu, çay içip okey oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde başlayan, Türk futbolseverlerle 2008'de transfer olduğu Antalyaspor'da tanışan ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Serge Djiehoua, devre arasında geldiği Süper Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor ile şampiyonluk yaşayarak takımının Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

Çay içip okey oynuyor

Yunanistan'da oynarken tarihin en erken kırmızı kartını gören, 1 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen ve yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düşüş yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerini alt liglerde sürdürmek zorunda kaldı.

Yolu Sarayköyspor'a düşen ve burada da yarım sezon içerisinde kupa kaldırma başarısı gösteren Djiehoua, taraftarların sevgilisi oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlardan arta kalan zamanlarda ilçedeki kahvehanelere giden Djiehoua çay içip, Türkiye'de öğrendiği okey oyunuyla vakit geçiriyor.

"İkinci memleketim de Türkiye"

Türkiye'yi çok sevdiğini ve hayatını burada sürdürmek istediğini söyleyen Djiehoua, “Buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Kahvehaneye gidip çay içip okey oynamayı da çok seviyorum. Yemekleri de çok güzel. Özellikle fıstıklı baklavaya bayılıyorum. Benim ülkem Fildişi Sahili ama ikinci memleketim de Türkiye" dedi.

"Rize yerine Cizre'ye gittiğimi öğrendim"

Djiehoua, Yunanistan'da top koştururken, menajerinin kendisine 'Rize seni istiyor' dediğini kendisinin de teklifi kabul ettiğini belirtti.

“Rize'ye gittiğimi sanırken, havaalanında Cizre'ye gittiğimi öğrendim. Daha önce Cizre'yi hiç duymamıştım. Gittim ve 2 gün sonra Kobani olayları çıktı. Ben yaşananlardan çok korktum. Oradaki taraftarlar beni çok sevdi. Oraya gidip şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Bu sezon da Sarayköyspor ile şampiyon olduğum için çok sevinçliyim. 2 yıl daha futbol kariyerime devam etmek istiyorum. Daha sonra menajerlik yapmak istiyorum. Teknik direktörlük çok stresli ve bana göre değil. Türkiye'yi çok seviyorum ve buradan gitmek istemiyorum."