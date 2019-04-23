Robbie Fowler Avustralya’da

Eski Liverpool forveti Robbie Fowler, kariyerinin ilk ciddi teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Avustralya Ligi takımlarından Brisbane Roar ile anlaşan Fowler, kariyerinin son döneminde Avustralya’da iki yıl forma giymişti.
44 yaşındaki Fowler, kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı. Brisbane Roar, Avustralya Ligi’nde sondan birinci sırada yer alıyor. İngiltere Milli Takımı’nın formasını 26 kez giyen Fowler, Liverpool tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Fowler, 2012’de futbolu bırakmadan önce Tayland takımlarından Muangthong United’ta kısa bir teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.
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