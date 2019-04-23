﻿
Robbie Fowler Avustralya’da
﻿
Site İçi Arama
﻿

ROBBİE FOWLER AVUSTRALYA’DA

Robbie Fowler Avustralya’da

Liverpool efsanesi eski futbolcu Robbie Fowler, Avustralya Ligi takımlarından Brisbane Roar teknik direktörlüğüne getirildi. Fowler, ilk ciddi deneyimini yaşayacak.

226 Okunma

Eski Liverpool forveti Robbie Fowler, kariyerinin ilk ciddi teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Avustralya Ligi takımlarından Brisbane Roar ile anlaşan Fowler, kariyerinin son döneminde Avustralya’da iki yıl forma giymişti. 

44 yaşındaki Fowler, kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı. Brisbane Roar, Avustralya Ligi’nde sondan birinci sırada yer alıyor. İngiltere Milli Takımı’nın formasını 26 kez giyen Fowler, Liverpool tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Fowler, 2012’de futbolu bırakmadan önce Tayland takımlarından Muangthong United’ta kısa bir teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

 
ETİKETLER
Osmanlıspor, 23 Nisan'ı "altyapısı" ile kutladı!
Etlikspor, Ostimspor'u rahat geçti: 3-1
Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları, okulda buluştu!
Gençlerbirliği, 1-0 ile 33 puan aldı!
Gençlerbirliği, liderliğini sürdürdü
Keçiörengücü 1. Lig yolunda
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿