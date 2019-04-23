Galatasaray, çocukları TT Arena'da ağırladı

Türk Telekom Stadyumu'ndaki turlarına Stadyum Müzesi ziyaretiyle başlayan minikler soyunma odalarını ve basın toplantı salonunu gezdikten sonra saha zeminine indiler. Çocuklar daha sonra Galatasaray Televizyonu stüdyolarını da ziyaret ettiler.

23 Nisan coşkusunu Türk Telekom Stadyumu'nda yaşayan miniklerin son durağı ise Yönetim Kurulu oldu. Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakalayan çocuklar Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik Yusuf Ünsal, sembolik olarak Başkan Mustafa Cengiz'in koltuğuna oturdu.

Keyifli geçen ziyaret sonunda Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, Başkan Mustafa Cengiz'e plaket ve rozet takdiminde bulunurken, Cengiz de şehit ve gazi çocuklarına Metin Oktay forması hediye etti.

Mustafa Cengiz, şehit ve gazi çocuklarının ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti.

"Sohbet ettik ama tabii buruk bir sohbet. Dünyada çocuklar için bayram kutlayan tek ülkeyiz. Bunu bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve onun Cumhuriyet değerleri. Keza bugün Şehit Harp ve Malulü Derneği'nin 1915 yılında Conk bayırından sonra kurulduğunu öğrendim, duygulandım. 114 yıllık bir dernek. Türk milleti her zaman Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve tüm şehitlerine sahip çıkan bir millet. Burada şehit ve gazi çocukları var. Onlar Türk toplumunun şefkatine bırakılmış çocuklar ve onları şefkat içinde büyütmek gerektiğine inanıyorum. Çocuğu sevgi büyütür, ilgi büyütür. Tabii duygulandım; bu vatan için, bizlerin huzuru ve güveni için canlarını veren şehitlerimize en azından bir teşekkür borçluyuz. Elimizden gelen desteği de vermeliyiz diye düşünüyorum."

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle Türk spor camiasının köklü spor kulübünden böyle anlamlı bir günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının armağan ettiği bir bayram öncesinde burada ağırlanmak şehit ve gazi çocuklarımız için onur verici. Böyle tarih dolu, her bir kramponunun tozunda, formasının terinde tarih kokan, başarı ve zaferler dolu bir müzede ağırlanmak, bu statta, bu kulüpte ağırlanmak bizler için onur verici bir durum. 1915 yılında Çanakkale'deki zaferlere zafer katsın diye, bayrağımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Galatasaray Lisesi'nden giden o kahraman genç, yiğit şehit evlatlarımızdan gördüğümüz ruhu burada da gördük. Zaferlerle gördük, gerek Avrupa'da, gerek dünya çapındaki organizasyonlarda. Burada da UEFA ve Süper Kupa var. Bizler de işin kahramanlık bölümünde vatan ve bayrak uğruna kendilerini feda etmiş şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin çocukları ile beraber bu ruhu görmekten bir kez daha kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Başta Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz olmak üzere, Yönetim Kuruluna ve tüm çalışanlarına bizleri ağırladıkları için, kapılarını açtıkları için teşekkür ediyorum."