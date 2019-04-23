Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları, okulda buluştu!

Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Beşiktaş – Ankaragücü maçı öncesinde, iki takımın taraftarlarının ortaklaşa düşünerek yaptığı bir etkinlik, sporseverler tarafından alkış aldı.

Ankaragücü’nün geçen haftalarda Antalyaspor’u deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmanın ardından Ankara dönüşünde kaza yapan taraftar otobüsünde bulunan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün vefat etmesinin sonrasında sarı-lacivertli takımın taraftar grupları, Türkiye’de bulunan tüm spor kulüplerine dostluk çağrısında bulunmuştu.

Tüm takımlara uzatılan bu dostluk elini geri çevirmeyen Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kenan Kenan ve Avşar Filo sahibi Tamer Avşar, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Gülveren İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatını sürdüren öğrencilere, Ankaragücü ve Beşiktaş’ın armalarının bulunduğu atkı ve forma dağıtarak spor karşılaşmalarının dostluk, sevgi ve barışın kaynağı olması gerektiğinin mesajını verdi.

Bu önemli etkinlikte, Ankaragücü Sağ Kapalı Tribün Lideri Murat Koç, Ertuğrul Özomak ve Beşiktaş tribünlerinden Ali Nemli de yer aldı.

Bu buluşmanın ardından konuşan iki takımın taraftarları, uzun süredir iki takımın taraftarlarının yaşadığı sorunların ve sıkıntıların, öğrencilerle beraber yapılan bu güzel organizasyon ile beraber son bulması gerektiğini söyledi.