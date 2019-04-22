Tarsus İdmanyurdu'nda protesto

Pazar günü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdmanyurdu ile Fatih Karagümrük AŞ arasında futbol maçı vardı.
Hakem başlama düdüğünü çalmasına rağmen, Tarsus İdmanyurdu futbolcuları maça başlamadı.
Oyuncular, yaklaşık bir dakika orta sahada hareket etmeden bekledi.
Futbolcuların bekleme nedeni, yönetimden alacaklı oldukları yaklaşık 2 milyon liranın ödenmemesi.
Fatih Karagümrük oyuncuları ise, rakiplerinin protestosuna saygı göstererek sadece kendi sahalarında top çevirdi.
Seyirciler de ıslıkla futbolculara destek verdi.
Kümede kalmayı garantileyen Tarsus İdmanyurdu, maçı 2 -1 kaybetti.
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