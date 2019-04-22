Eski Beşiktaşlı Marcelo taraftarla tartıştı

Fransa Ligi'nde Lyon'un Angers'i 2-1 yendiği maçın ardından Marcelo ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Son iki haftada alınan mağlubiyetler nedeniyle öfkeli olan Lyon taraftarı, Brezilyalı savunmacıya, " Bu kulübe saygı göstermiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine tribünlere giden Marcelo'nun, "Ben, bu forma ve sizin için oynuyorum" sözlerine, öfkeli taraftarlar; "Hayır, sen giydiğin formaya ve bu kulübe saygı göstermiyorsun" karşılığını verdi.

2015 - 2017 yıllarında Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 7 Milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu.

Marcelo'nun sosyal medya hesabından siyah beyazlı takımla alakalı paylaşımlar yapmasının, Fransız taraftarları kızdırdığı iddia edildi.