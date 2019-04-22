﻿
Eski Beşiktaşlı Marcelo taraftarla tartıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİ BEŞİKTAŞLI MARCELO TARAFTARLA TARTIŞTI

Eski Beşiktaşlı Marcelo taraftarla tartıştı

Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, taraftarıyla tartıştı. Fransız futbolseverler, Brezilyalı savunmacıya, "Kulübüne saygı göster" uyarısı yaptı.

293 Okunma

Fransa Ligi'nde Lyon'un Angers'i 2-1 yendiği maçın ardından Marcelo ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Son iki haftada alınan mağlubiyetler nedeniyle öfkeli olan Lyon taraftarı, Brezilyalı savunmacıya, " Bu kulübe saygı göstermiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine tribünlere giden Marcelo'nun, "Ben, bu forma ve sizin için oynuyorum" sözlerine, öfkeli taraftarlar; "Hayır, sen giydiğin formaya ve bu kulübe saygı göstermiyorsun" karşılığını verdi.

2015 - 2017 yıllarında Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 7 Milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu.

Marcelo'nun sosyal medya hesabından siyah beyazlı takımla alakalı paylaşımlar yapmasının, Fransız taraftarları kızdırdığı iddia edildi.

 
ETİKETLER #Beşiktaş
Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları, okulda buluştu!
Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu
Lucescu: "Gençlerime çok iyi bakın"
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir"
Cenk Tosun için İtalya iddiası
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿