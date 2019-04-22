Plaj voleybolunda bronz madalya

FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 yıldızlı Göteborg etabında Selçuk Şekerci-Sefa Urlu ikilisi, bronz madalya elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen organizasyonda Türk sporcular Selçuk Şekerci ile Sefa Urlu, üçüncülük mücadelesinde ev sahibi ülkeden Martin Appelgren-Alexander Annerstedt ikilisiyle karşılaştı.
31 dakika süren karşılaşmayı 21-13 ve 21-14'lük setlerle 2-0 kazanan Selçuk-Sefa ikilisi, bronz madalya elde etti.
FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu, 16-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2 yıldızlı Aydın etabıyla devam edecek.
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