Spor Toto BAL play-off kuraları çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, grup müsabakalarının 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde oynanan 26. hafta müsabakaları ile tamamlandığı hatırlatılarak, "Play-off müsabakaları bilgilendirme toplantısı ve eşleşme kura çekimi 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak. Üç kademede oynanacak play-off müsabakalarında 1. kademede 4 takım, 2. kademede 3 takım ve 3. kademe müsabakalarında 2 takım olmak üzere toplam 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak." ifadeleri yer aldı.
Gruplarında birinci olan takımlar;
1. Grup: Ağrı 1970
2. Grup: Malatya Yeşilyurt Belediyespor
3. Grup: Kelkit Belediye Hürriyetspor (Gümüşhane)
4. Grup: Yozgatspor 1959 FK
5. Grup: 68 Aksaray Belediyespor
6. Grup: Akşehirspor (Konya)
7. Grup: Bucak Belediye Oğuzhanspor (Burdur)
8. Grup: Somaspor (Manisa)
9. Grup: Belediye Derincespor (Kocaeli)
10. Grup: 1877 Alemdağspor (İstanbul)
11. Grup: Modafenspor (İstanbul)
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