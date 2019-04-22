Spor Toto BAL play-off kuraları çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, grup müsabakalarının 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde oynanan 26. hafta müsabakaları ile tamamlandığı hatırlatılarak, "Play-off müsabakaları bilgilendirme toplantısı ve eşleşme kura çekimi 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak. Üç kademede oynanacak play-off müsabakalarında 1. kademede 4 takım, 2. kademede 3 takım ve 3. kademe müsabakalarında 2 takım olmak üzere toplam 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak." ifadeleri yer aldı.

Gruplarında birinci olan takımlar;

1. Grup: Ağrı 1970

2. Grup: Malatya Yeşilyurt Belediyespor

3. Grup: Kelkit Belediye Hürriyetspor (Gümüşhane)

4. Grup: Yozgatspor 1959 FK

5. Grup: 68 Aksaray Belediyespor

6. Grup: Akşehirspor (Konya)

7. Grup: Bucak Belediye Oğuzhanspor (Burdur)

8. Grup: Somaspor (Manisa)

9. Grup: Belediye Derincespor (Kocaeli)

10. Grup: 1877 Alemdağspor (İstanbul)

11. Grup: Modafenspor (İstanbul)