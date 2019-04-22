Malatyaspor’da tüm hesaplar kupa üzerine

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 biten yarı final ilk maçının rövanşında Galatasaray'ı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında ilk yarıdaki performansının oldukça uzağında kalan Malatya ekibi, 38 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.

Ligde ilk yarıda topladığı 29 puanla dikkatleri üzerine çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 12 müsabakada sadece 9 puan toplayabildi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi yarın başlıyor. Final için galip gelmesi gereken Erol Bulut’un öğrencileri, bütün planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Mustafa Akbaş forma giyemeyecek.

Hafta içerisinde yapılan antrenmanda sakatlanan ve tedavisi için gittiği Sırbistan’dan dönen Arturo Mina’nın ise takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray karşılaşması perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.