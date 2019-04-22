﻿
Malatyaspor’da tüm hesaplar kupa üzerine
﻿
Site İçi Arama
﻿

MALATYASPOR’DA TÜM HESAPLAR KUPA ÜZERİNE

Malatyaspor’da tüm hesaplar kupa üzerine

Trabzonspor'a karşı öne geçtiği maçtan yenilgiyle ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor'da tüm planlar Ziraat Türkiye Kupası üzerine yapılıyor.

264 Okunma

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 biten yarı final ilk maçının rövanşında Galatasaray'ı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında ilk yarıdaki performansının oldukça uzağında kalan Malatya ekibi, 38 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.

Ligde ilk yarıda topladığı 29 puanla dikkatleri üzerine çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 12 müsabakada sadece 9 puan toplayabildi. 

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi yarın başlıyor. Final için galip gelmesi gereken Erol Bulut’un öğrencileri, bütün planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Mustafa Akbaş forma giyemeyecek.

Hafta içerisinde yapılan antrenmanda sakatlanan ve tedavisi için gittiği Sırbistan’dan dönen Arturo Mina’nın ise takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray karşılaşması perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. 

 
Yeni Malatyaspor'un serisini Trabzon bozdu
Lucescu: "Gençlerime çok iyi bakın"
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Erol Bulut: "10 kişiyle elimizden geleni yaptık"
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir"
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿