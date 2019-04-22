Ada'da düğüm çözülecek mi?

İngiltere'de Çarşamba günü nefesler tutulacak. Bir maç eksiğiyle Liverpool'un iki puan gerisinde yer alan Manchester City, aynı şehrin güçlü temsilcisi Manchester United ile Old Trafford'da saat 22.00'da karşılaşacak.



Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Ada'da bu maç zirveyi derinden etkileyecek.



Son olarak Tottenham’ı 1-0 yenen City bu karşılaşmadan da 3 puan almayı hedefliyor. City kazanırsa puanını 89'a yükseltecek ve yeniden liderliğe oturacak.



Üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşamak isteyen Guardiola'nın öğrencileri, şehrin kırmızı tarafında sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak.



Solskjaer’in gelişiyle beraber büyük bir çıkışa geçen Manchester United son maçta Everton’a 4-0 mağlup olarak adeta bir şok yaşadı. Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada United ekibi taraftarlarının gönlünü almayı hedefliyor.

Liverpool’da ise sessiz bir bekleyiş hakim. Şampiyonluk yolundaki iddialı rakibinin puan kaybını bekleyerek aradaki farkı arttırmanın yollarını arıyor.



Son olarak Cardiff City’yi 2-0 yenerek avantajını sürdüren Liverpool bu sezon şampiyonluğu ana hedef olarak belirledi. Liverpool bir sonraki maçında Cuma günü Huddersfield ile oynayacak. Manchester City'nin diğer maçı ise Pazar günü Burnley ile.