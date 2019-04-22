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Gençlerbirliği, liderliğini sürdürdü
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GENÇLERBİRLİĞİ, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Gençlerbirliği, liderliğini sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.

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Ligde 30. hafta Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçıyla sona erdi. Balıkesir temsilcisi, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 7-1 mağlup etti.

Haftaya 61 puanla lider giren Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 1-0 yenerek puanını 64'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. İkinci Abalı Denizlispor da deplasmanda Giresunspor'u 3-0 geçerek 62 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

Ligin 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Birevim Elazığspor-Osmanlıspor: 1-2

Ümraniyespor-Eskişehirspor: 2-2

Giresunspor-Abalı Denizlispor: 0-3

Gençlerbirliği-İstanbulspor: 1-0

Boluspor-Gazişehir Gaziantep: 1-0

Afjet Afyonspor-Altınordu: 1-3

Altay-Hatayspor: 1-1

Adanaspor-Adana Demirspor: 0-0

Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor: 7-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:  

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  GENÇLERBİRLİĞİ 30  20  43  23  20  64 
2.  ABALI DENİZLİSPOR 30  18  53  30  23  62 
3.  HATAYSPOR 30  15  10  45  20  25  55 
4.  OSMANLISPOR 30  17  10  42  24  18  54 
5.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 30  15  50  25  25  52 
6.  ÜMRANİYESPOR 30  14  38  29  50 
7.  ADANA DEMİRSPOR 30  14  42  33  49 
8.  ALTINORDU 30  13  42  28  14  48 
9.  BOLUSPOR 30  13  10  36  28  46 
10.  ALTAY 30  10  11  44  34  10  41 
11.  BALIKESİRSPOR BALTOK 30  11  13  35  38  -3  39 
12.  İSTANBULSPOR 30  12  10  37  38  -1  36 
13.  ADANASPOR 30  10  12  35  39  -4  34 
14.  ESKİŞEHİRSPOR 30  14  38  57  -19  32 
15.  GİRESUNSPOR 30  11  13  26  37  -11  29 
16.  AFJET AFYONSPOR 30  17  34  50  -16  25 
17.  BİREVİM ELAZIĞSPOR 30  19  33  54  -21  23 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 30  27  95  -86 
 

31. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın müsabaka programı şöyle:

27 Nisan Cumartesi:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep)

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

19.30 Altınordu-Altay (Bornova)

28 Nisan Pazar:

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı)

16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)

 
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