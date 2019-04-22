Karateden 10 madalya

Türkiye, Karate 1 Premeir Lig'in Rabat ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla genel klasmanda ilk sırada yer aldı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlendi.

Rabat'ta 9 kadın ve 12 erkek milli sporcu tatamiye çıktı. Organizasyonda 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Premier Lig'in Paris ve Dubai etaplarında şampiyonluğa ulaşan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde karşılaştığı Mısırlı Sadwa Rayed'i 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalyanın sahibi oldu.

Kumite 68 kiloda Meltem Hocaoğlu, Meksikalı Guadalupe Quintal Catzin karşısında son 10 saniyelik bölümde 1-0 gerideyken rakibinin dördüncü cezasını alarak diskalifiye olmasıyla altın madalyaya uzandı.

Rabat'taki organizasyonun kapanış müsabakasında ise Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, Rusya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda kumite 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur ve 84 kiloda Alparslan Yamanoğlu gümüş madalya elde etti.

Ferdi katada Dilara Eltemur ve Enes Özdemir, kumite 55 kiloda Tuba Yakan ve 84 kiloda Uğur Aktaş bronz madalya kazandı.

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