﻿
Umut Bulut ameliyat oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

UMUT BULUT AMELİYAT OLDU

Umut Bulut ameliyat oldu

Galatasaray maçında omzundan sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamayan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, İstanbul’da ameliyat oldu.

271 Okunma

Galatasaray maçında omuzundan sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan ilk kontrollerin ardından sol omuz köprücük kemiği kırılan 36 yaşındaki futbolcu Umut Bulut, özel bir hastanede başarılı bir ameliyat oldu.

Kayserispor, oyuncunun durumuyla ilgili resmi siteden şu açıklamayı yaptı: 

“Kulübümüz sporcusu Umut Bulut’un 20.04.2019 tarihinde oynanan Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon da sol omuz üzerine düşme sonucu klavikula (köprücük) kemiği orta hattında deplase (yer değiştiren) kırık meydana gelmiş olup, kırık hattı 21.04.2019 tarihinde yapılan başarılı cerrahi müdahale onarılmıştır. Kendisine acil şifalar dileriz. En kısa sürede sahalara dönmesini temenni ederiz.”  

 
ETİKETLER #Kayserispor
Lucescu: "Gençlerime çok iyi bakın"
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir"
Futbolda haftanın programı
"Erce Kardeşler ve Yusuf Acer'in gitme durumu var"
6
Ankaragücü, Açıkgöz ve Çakır ailesine desteği sağladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿