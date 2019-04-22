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NBA'de tur atlayan ilk takım Celtics
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NBA'DE TUR ATLAYAN İLK TAKIM CELTİCS

NBA'de tur atlayan ilk takım Celtics

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Indiana Pacers'ı 110-106 yenen Boston Celtics, seriyi 4-0 kazanarak Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.

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NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Boston Celtics, 3-0 önde olduğu Doğu Konferansı'ndaki ilk tur serisinin 4. karşılaşmasında Indiana Pacers'ı 110-106 mağlup etti ve 2019 play-off'larında tur atlayan ilk takım oldu.

Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Gordon Hayward 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Morris 18'er sayı, 8'er ribauntla oynadı.

Pacers'ta Bojan Bogdanovic 22 sayı, 8 ribaunt, Tyreke Evans 21 sayı ve Darren Collison 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Celtics, konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)

Orlando Magic-Toronto Raptors: 85-107 (1-3)

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-113 (1-3)

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-111 (1-3)

 
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