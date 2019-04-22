NBA'de tur atlayan ilk takım Celtics

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Boston Celtics, 3-0 önde olduğu Doğu Konferansı'ndaki ilk tur serisinin 4. karşılaşmasında Indiana Pacers'ı 110-106 mağlup etti ve 2019 play-off'larında tur atlayan ilk takım oldu.
Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Gordon Hayward 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Morris 18'er sayı, 8'er ribauntla oynadı.
Pacers'ta Bojan Bogdanovic 22 sayı, 8 ribaunt, Tyreke Evans 21 sayı ve Darren Collison 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
Celtics, konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)
Orlando Magic-Toronto Raptors: 85-107 (1-3)
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-113 (1-3)
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-111 (1-3)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.