Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu PAOK

PAOK, ligin 29. hafta karşılaşmasında rakibi Levadiakos'u Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda konuk etti.
Maçı 5-0 kazanan Razvan Lucescu'nun ekibi, ligde 77 puana ulaşıp 2. sıradaki Olympiakos'un önünde bitime bir hafta kala tarihindeki üçüncü şampiyonluğu ilan etti.
1975-1976 ve 1984-1985'te şampiyonluklar yaşayan PAOK, 34 yıl aradan sonra Yunanistan'da sezonu zirvede tamamladı.
Ligde yenilgisiz devam eden siyah-beyazlı ekip, eğer son maçını da kazanırsa 1964'ten bu yana ilk kez ligde namağlup şampiyonluk eden takım olacak.
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