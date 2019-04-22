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Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu PAOK
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YUNANİSTAN'DA SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU PAOK

Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu PAOK

Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Selanik ekibi PAOK oldu.

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PAOK, ligin 29. hafta karşılaşmasında rakibi Levadiakos'u Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda konuk etti.

Maçı 5-0 kazanan Razvan Lucescu'nun ekibi, ligde 77 puana ulaşıp 2. sıradaki Olympiakos'un önünde bitime bir hafta kala tarihindeki üçüncü şampiyonluğu ilan etti.

1975-1976 ve 1984-1985'te şampiyonluklar yaşayan PAOK, 34 yıl aradan sonra Yunanistan'da sezonu zirvede tamamladı.

Ligde yenilgisiz devam eden siyah-beyazlı ekip, eğer son maçını da kazanırsa 1964'ten bu yana ilk kez ligde namağlup şampiyonluk eden takım olacak.

 
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