Everton'dan Manchester United'a gol yağmuru

Premier Lig'in 35. haftasında Everton, Goodison Park'ta Manchester United'ı konuk etti.
Everton, 13. dakikada Richarlison, 28. dakikada Gylfi Sigurdsson, 56. dakikada Lucas Digne ve 64. dakikada Theo Walcott'un golleriyle 4-0 galip geldi.
Ev sahibi takımda milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.
Bu sonuçla 49 puana ulaşan Everton, 7. sırada yer aldı. Son üç deplasmanda kaybeden ve bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 64 puanla 6. sırada kaldı.
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