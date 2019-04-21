Yeni Buca Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda 59. dakikada Uğur Uğur'un golüyle 1-0 öne geçen Gölcükspor karşısında Bucaspor 89. dakikada Yıldıray Koçal'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında iki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 79. dakikada Bucaspor'da İbrahim Şirin doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Gölcükspor'da ise Batuhan Boyoğlu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 32. haftanın ardından puanını 28'e yükseltmesine rağmen Bucaspor'un ligde kalma şansı kalmadı. Sarı-lacivertli ekip gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Öte yandan rapor aldığı bildirilen Bucaspor Teknik Direktörü Levent Eriş müsabakada takımının başında yer almadı. Bucaspor'un cezası nedeniyle taraftarının olmadığı müsabakayı stat dışında takip eden sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına destek verdi.

- Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e

1984-1985 sezonundan itibaren profesyonel liglerde yer alan ve 1989-1990'da 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Bucaspor, 2009-2010'da 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmıştı. İlk defa mücadele ettiği Süper Lig'de sadece 1 sezon yer alan sarı-lacivertli ekip, 1. Lig'e gerilemişti.

2010-2011'de profesyonel lig tarihinde ilk kez küme düşen Bucaspor, 2014-2015'te 1. Lig'e, 2017-2018'de ise 2. Lig'e veda etmişti

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta genç bir kadroyla ekonomik sıkıntılarla mücadele veren Bucaspor'un bitime 2 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.