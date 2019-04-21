Boluspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, 1-0 kazandıkları Gazişehir Gaziantep maçına ilişkin, "Hiçbir şey geçmiş değil. Kazandığımız sürece play-off'a gireriz, diye düşünüyorum. Bütün oyuncularımız da bu inançta." dedi.

Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin güçlü olduğunu, iyi oyuncularının bulunduğunu belirterek, buna göre bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Duran top ve hızlı hücumlarla gol bulmayı hedeflediklerini aktaran Kaynak, çalışmanın sonucunu galibiyetle aldıklarını kaydetti.

Her maçı kazanmak için oynayacaklarını söylediğini hatırlatan Kaynak, "Bu maçta da bu şekilde oynadık, doğru stratejiyle oynadık. Bugün baktığımız zaman gerideki maçlarda kaçan puanlara yanıyoruz. Bugün daha iyisini yapabilirdik. Bugün oyundan ziyade 3 puan daha önemliydi. Bunu başardık. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak, ligin kalan bölümüyle ilgili "Oynadığımız maçlar play-off'un içerisinde yer alan takımlarla. O maçlardaki kaçan fırsatlara üzülüyoruz. Hiçbir şey geçmiş değil. Kazandığımız sürece play-off'a gireriz, diye düşünüyorum. Bütün oyuncularımız da bu inançta." ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Oyunun geneline batığımız zaman çok rahat galip gelebileceğimiz bir karşılaşmaydı. Özellikle maçın ilk 10 dakikasında yakaladığımız yüzde 100 pozisyonlar var. 1-0'ı yakalamış olsaydık buradan çok farklı bir skorla dönebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Altıparmak, maçın tamamına yakınında üstün oynayan taraf olduklarını vurgulayarak "Özellikle maçın ikinci yarısında karşılaşma neredeyse tek kaleye döndü ama bugün gerçekten muhteşem performans gösteren kaleci Gökhan Değirmenci vardı. Gökhan'ı bir türlü geçemedik. İnanılmaz toplar çıkardı. Boluspor takımı mücadele etti ve maçı kazandı." diye konuştu.

Oynayacakları 4 maç kaldığını hatırlatan Altıparmak, "Bu 4 maçımıza odaklanacağız. İlk iki ile ilgili bu mağlubiyetten sonra matematiksel olarak şansımız bitmedi ama umutlarımız çok azaldı. Bir an önce play-off'u garantileyip play-off hazırlığı yapacağız." dedi.

Altıparmak, oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu belki ilk ikiden, belki de play-off'tan olacak. Oyuncularımı kutluyorum. Mağlup olmak tabii kötü. Mağlupken de bazı şeyleri almamız gerekiyor. Oyuncularımızla biz bunları konuşacağız. Kötü olan tek şey Ümit Kurt'un golü. Bu maç bitti. Önümüzdeki Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayacağız."