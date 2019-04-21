Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu

Ligin 29. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosuna sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia ile sarı kart cezalısı Caner Erkin dahil edilmedi. Mustafa Pektemek de Sivas'a götürülmedi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu futbolcular yer aldı:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.
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