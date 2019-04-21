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Boluspor evinde kazandı
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BOLUSPOR EVİNDE KAZANDI

Boluspor evinde kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor, konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendi.

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Spor Toto 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Boluspor puanını 46'ya yükseltirken, Gazişehir Gaziantep 52 puanda kaldı.

3. dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında yapılan ortaya Poepon'un kafa vuruşunda top direğe çarpıp dışarı çıktı.

GOL: 45.dakikada İshak'ın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ümit'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

52. dakikada ceza sahası dışından Akabuze'nin yerden sert vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı.

Mücadele 1-0'lık skorla sona erdi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kapluhan, Gökhan Memişoğlu

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Mutlu Güler (Dk. 74 Burak Bekaroğlu), Özgür Can Özcan (Dk. 80 Batuhan Altıntaş), Dimov, Guido Koçer (Dk. 90 1 Hayrullah Bilazer), Ümit Kurt, Mustafa Durak

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Igor (Dk. 76 Sow), Poepon, Kerim Avcı, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 62 Kenan Özer), Gökhan Alsan (Dk. 62 Del Valle), Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan

Gol: Dk. 45 Ümit Kurt (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Poepon, Dk. 30 Gökhan Alsan, Dk. 66 Del Valle, Dk. 80 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 85 Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep), Dk. 56 Akabueze, Dk. 87 Mustafa Durak (Boluspor)

 
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