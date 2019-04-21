TUR 2019'un galibi Felix Grossschartner

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2019) Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Nisan'da başlayan TUR 2019'un Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etabı yapıldı. Avrasya Tüneli'nden geçen bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı'nda finiş noktasına ulaştı.

Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti.

Grossschartner'i 19 saniye geriden takip eden BAE Emirates takımından (Birleşik Arap Emirlikleri) İtalyan bisikletçi Valerio Conti ikinci, 25 saniye geriden takip eden Astana (Kazakistan) ekibinden Eritreli Merhawi Kudus ise TUR 2019'da üçüncü oldu.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı ve son etabını ise 4 saat 10 dakika 41 saniyelik süresiyle Lotto Soudal (Belçika) ekibinin Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan birinci sırada tamamladı.