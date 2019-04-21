Mustafa Kaplan: "Ankaragücü düştü diyorlardı!"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan,"Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Müsabakayı değerlendiren Kaplan, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"İlk yarı rakibe pozisyon verdik ama bizim daha çok pozisyonumuz var. Bir puan iyidir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir Ankaragücü seyrettirdik. 'Biz kazanırsak ligi bitiririz.' dedik ama olmadı. Alttakiler kaybedince aldığımız her puanda değer vardır."

Sahada maçtan kopmayan bir Ankaragücü olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bizim iyi bir oyuncu grubumuz var. Kulüpte iyi bir ortam var. Ne gibi yapılanma olur ona göre bakmak lazım. Başkan berabere kalmamıza rağmen futbolculara prim verdi. Her kulüpteki sıkıntılar bizde de var. Kadromuzu korumak istiyoruz. Özelikle Boyd ve Kitsiou'nun kalmasını istiyoruz. 6-7 oyuncuyla görüşmelere başladık. Önemli olan hocanın oyunculara inanması."

Aykut Kocaman'ın oyun mantalitesini iyi bildiğini savunan Mustafa Kaplan, "7-8 haftadır kazanamayan Konyaspor 1 puana mutlu oldu." dedi.

"Ankaragücü düştü diyorlardı ancak biz Ankaragücü'nü yaşatıyoruz" diyen Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canteros önemli bir oyuncu. Attığı paslarla bizi gol pozisyonuna sokan bir oyuncu. O pozisyonda oynayacak Moke var ama Moke'den bunu beklemiyoruz. Canteros bize gole getirecek oyuncu olduğu için sahada kaldı."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Djedje'nin sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyeceğini de sözlerine ekledi.