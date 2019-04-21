Aykut Kocaman: "Son paslar ve vuruşlar açısından sonuca gidemedik"

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, kendileri adına en önemli şeyin maç kazanamama durumu olduğunu belirtti.

"Son 5-6 haftadaki periyotta bir düşüş bekliyordum. Bunu çevirmek için buraya geldik. Galibiyet için buraya geldik. Ankaragücü ligin ikinci yarısına kuvvetli bir başlangıç yaptı. Rizespor ile birlikte ikinci yarıda bu kadar fazla oyuncu alarak kendi haklarına göre bunu peri masalına çevirdiler. Bu transferlerin adaptasyonu kolay değil."

Aykut Kocaman, rakiplerinin kendilerini yenerek psikolojik sıkıntıyı atlatmak istediğini anlattı.

"Maçın ilk dakikaları son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadığımız için kötü geçti. Ankaragücü özgüvenli gözüküyordu. 15. dakikadan sonra oyunun kontrolü aldık. Ancak son paslar ve vuruşlar açısından sonuca gidemedik. Oyunu sürekli kendi kontrolümüzde ve elimizde tutmaya başladık. Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo yüksek geçti. Galibiyete geçmek istiyorduk bunu başaramadık. İyi mi değil kötü de değil, fena olmayan bir durum."

Teknik direktör Aykut Kocaman, golcü oyuncuları Adis Jahovic ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Gelecek senenin kadrosunu konuşmak için çok erken. Oyuncular konsantrasyonunu arttırmak için oynamak isterler. Her maçı yüksek ciddiyetle oynaması gereken futbolcu grubundan o formayı zaman zaman almak gerekir. Rutinleşme vardı. Bunu normala döndürmek için yapılmış bir eylem. Geldiğim günden bu yana banka oynayan bir oyuncu."