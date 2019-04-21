MAÇ SONU / Ankaragücü - Konyaspor

1

İlk yari

21 Nisan 201916:08

Alinan hwr puan cok degerli. Bu acidan hocamizi ve tum oyuncularimizi kutluyorum. Ancak koca bir ilk yarinin heba edilmis olmasini da anlayamiyorum. Neredeyse hic pozisyonumuz yok. Neden . Cunku kendi sahamizda al gulum ver gulum o ona bu da buna pas veriyor hatta kaleci altay da uzulmesin diye ona da veriyorlar. Gele djeje nin ceza sahasina kosarak altaydan pas almasi ve tekrar geri vermesi gorulmeye degerdi. Bunu gecen hafta kazandugimiz macta da soyledik. Kendi sahamizda luzumsuz topla oynuyor ve kaptirip risk yaratiyor. Boyle kabiliyetli bir oyuncunun orta sahada hucumu yonlendirmesi daha faydali olur. Kaleci Altay mukemmel oynadi ama geri pasda ciddi hata yapti ama yine kendisi telafi etti. Altay kardesim oyuna soktugun toplarin neredeyse tamami rakibe gitti ve yeni bir atak olarak bize dondu. Bu konuda takim olarak bir problem var. Veya rakip hucum etmis topu sen kontrol etmissin. Hemen hizli oynamak yerime bekleyince rakip defansi yerlesiyor. Ha bir de kendi sahamizda paslasip paslasip oynanan uzun yuksek toplar hep bosa gitti. Ayaga yetden oynadigimiz zaman hep birseyler yaptik. Rakip ise kalecinin elle baslattigi topu defans oyuncusu elini kolunu sallaya sallaya orta sahamizi gecip uzerimize cok rahat geldiler. Defansimiz mukemmel olunca gol yemedik. Djeje oyundan cikinca ikinci yari bambaska bir takim izledik. Guzel pozisyomlar bulduk. Atamadik ama ugrastik. Pres yapan takim yoktu bugin. Ara ara oldu. Kart gormek marifet degil ama tek sari kart gormemiz ki o da sahada olmayan yedek oyuncu gordu oyun anlayisimizi gosteriyor. defans oyuncularimiz superdi. Ciddi tehlikeleri bile onlarin ciktigi pozisyonlarda bulduk. Kalan maclarin zorlugunu gorunce 3 puan alamadigimiza uzuluyorum. Ancak 1 puan da degerli . Emegi gecen herkesi kutluyorum. İkinci yarida oynayan takimi 90 dk gormek istiyoruz. Hepinize basarilar