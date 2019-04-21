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Ozanlı Stuttgart fark yedi
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OZANLI STUTTGART FARK YEDİ

Ozanlı Stuttgart fark yedi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 30. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın formasını giydiği Stuttgart, deplasmanda Augsburg’a 6-0 yenildi.

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Augsburg, Bundesliga'nın 30. haftasında Stuttgart'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 6-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Augsburg'un gollerini 11. dakikada Rani Khedira, 18. dakikada Andre Hahn, 29. ve 59. dakikalarda Philipp Max ve 53. ve 68 dakikalarda Marco Richter kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

Stuttgart 21 puanla 16. sırada kalırken, Augsburg ekibi 31 puanla 14. sırada yer aldı.

Günün diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Nürnberg’i 2-0, Mainz 05 de sahasında Fortuna Düsseldorf'u 3-1 mağlup etti.

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