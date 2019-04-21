Erzurumspor'dan Bursaspor'a "Geçmiş olsun" mesajı

Mavi-beyazlı kulübün yayımladığı mesajda, "Kasımpaşa deplasmanı dönüşünde Bursaspor taraftarlarını taşıyan aracın kaza yaptığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlara acil şifalar diler, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralanmıştı.
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