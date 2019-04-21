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Hentbolda toplu sonuç
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HENTBOLDA TOPLU SONUÇ

Hentbolda toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 22. haftası 1, Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası ise 4 maçla başladı.

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Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Karşıyaka Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 23-33

Kadınlar Süper Lig

Samsun Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 7-45

Polatlı Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 28-33

Muratpaşa Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 28-24

Yenimahalle Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-36

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