Hentbolda toplu sonuç

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Karşıyaka Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 23-33
Kadınlar Süper Lig
Samsun Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 7-45
Polatlı Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 28-33
Muratpaşa Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 28-24
Yenimahalle Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-36
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