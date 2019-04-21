Maça doğru / Ankaragücü - Konyaspor

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Ankaragücü – Konyaspor maçı öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye koyuldu.

Eryaman Stadyumu’nda iki takımı karşı karşıya getirecek müsabaka bugün saat 13.30’da başlayacak.

Mustafa Kaplan yönetimindeki Ankaragücü, en önemli rakiplerinden olan Konyaspor’u yenip puan sıralamasında üstüne çıkmayı planlıyor.

Bu kritik karşılaşmadan saatler öncesinde Eryaman Stadyumu’na gelecek olan Klasspor ekibi, Ankaragücü – Konyaspor maçından evvel yapacağı canlı yayınla karşılaşmanın heyecanını izleyicileri ile paylaşacak.

Saat 12.30’dan önce başlayacak canlı yayında, Duayen Gazeteci Meriç Enercan ve Klasspor Haber Müdürü Ahmet Sülak, yorumları ile programa renk katacak ve maç hakkında değerlendirmeleri yapıp kadroların sahadaki dağılımını masaya yatıracak.

Klasspor TV’nin alışkanlık hale getirdiği maç öncesi ve sonrası canlı yayınları, sezon bitene kadar aralıksız olarak devam edecek.

Ankaragücü – Konyaspor karşılaşmasından önce başlayacak olan “Maça doğru” programını, Klasspor’un Youtube ve Facebook kanallarından izleyebilirsiniz.

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