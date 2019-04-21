﻿
Bayern Münih Niklas Süle ile güldü
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAYERN MÜNİH NİKLAS SÜLE İLE GÜLDÜ

Bayern Münih Niklas Süle ile güldü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i 1-0 yendi.

169 Okunma

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena’da Werder Bremen’i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan müsabakada Bayern Münih, 75. dakikada Niklas Süle’nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip, 58. dakikada Milos Veljkovic’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

Werder Bremen’de ilk 11’de başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 81 dakika oyunda kaldı.

Bavyera ekibi puanını 70’e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Avrupa kuplarına katılma hedefi olan Werder Bremen ise 46 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya geriledi.

ETİKETLER
Maça doğru / Ankaragücü - Konyaspor
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir"
Üzülmez: "Bugün biraz daha fazla acı çektik"
1
Gençlerbirliği, bir adım daha Süper Lig'e yaklaştı
Osmanlıspor, galibiyeti son dakikalara sıkıştırdı!
Türk sporunun çehresi değişecek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿